إغلاق 3 مكاتب سياحية وإيقاف 9 أخرى لمخالفتها اشتراطات سياحة العبور

الوكيل الإخباري - أغلقت وزارة السياحة والآثار، 3 مكاتب سياحية، وأوقفت 9 مكاتب أخرى عن العمل في سياحة العبور، ووجهت إنذارات وتنبيهات لـ 17 مكتبا آخر؛ لمخالفتهم شروط وتعليمات المشاركة في برنامج سياحة العبور؛ وعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية الخاصة بالحجر الصحي.

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وعزت الوزارة في بيان صحفي، الأحد، أسباب الإغلاق والإيقاف عن العمل وتوجيه الإنذارات والتنبيهات؛ لعدم التزام المكاتب السياحية بمكان إقامة المجموعات بالمنشآت، وتركهم دون مبيت، ودون تأمين مكان إقامة مسبق لهم، إضافة إلى عدم متابعة المجموعات خلال فترة الإقامة من مندوبي المكاتب، وعدم التزام المندوبين بموعد استقبال المجموعات لحظة قدومهم إلى المملكة.



وأكدت أنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق كل مكتب من المكاتب السياحية من الذين لم يلتزموا بالشروط والتعليمات التي أصدرتها الوزارة بخصوص سياحة العبور.



وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى؛ للتأكد من الإقامات وتأشيرات القادمين، إضافة إلى التأكد من مكان إقامتهم في الفنادق، ومدى تطبيق بروتوكولات الحجر الصحي في هذه المنشآت.



وأشارت إلى أن سياحة العبور ساهمت بارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المملكة، حيث وصلت أعدادهم لغاية الآن إلى نحو 115 ألفاً، كما ساهمت بارتفاع نسب الإشغال بالفنادق بالمثلث الذهبي والعاصمة عمّان، وتنشيط الحركة السياحية في العقبة، إضافة إلى تشغيل شركات النقل السياحي والعديد من المكاتب السياحية، مبينة أن عدد المكاتب السياحية المسجلة بالوزارة للعمل ببرنامج سياحة العبور وصلت إلى 149 مكتباً.



ومن الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، كانت قد حددت شروط وتعليمات خاصة بسياحة العبور، وهي: التزام المكتب السياحي بتقديم قائمة مفصلة بأسماء المجموعة المقدمة له، معززا بحجز للإقامة قبل 48 ساعة من موعد وصولهم، وعدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال.



كما اشترطت الوزارة على المكاتب، استقدام المجموعات ضمن الطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل المتاح، مع إلزام المكاتب العاملة في برنامج سياحة العبور بمتابعة المجموعات السياحية من لحظة وصولها إلى حين مغادرتها، حيث يتحمل المكتب السياحي كامل المسؤولية في حال عدم مغادرة أي من أفراد المجموعة السياحية.



يذكر أن وزارة السياحة والآثار دعت مؤخراً، المكاتب السياحية التي تعمل على استقدام العمالة ضمن برنامج سياحة العبور، لتزويدها قبل 15 أيلول الحالي بكشوفات المجموعات السياحية، مبينا فيها دولة القدوم وتاريخ وصول المجموعة ومغادرتها ومكان إقامتها في المملكة، وذكر المجموعات التي غادرت، وبيان إن كان هناك أشخاص لم يغادروا مع المجموعة التي قدموا معها.

