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الثلاثاء، 07-09-2021 05:25 م

إغلاق 3 منشآت في الكرك لمخالفتها أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - أغلقت الجهات المختصة في محافظة الكرك، ثلاث منشآت لمخالفتها أوامر قانون الدفاع.

وقال محافظ الكرك محمد الفايز، إنّ جولات لجان الرقابة والتفتيش مستمرة على فترتين صباحية ومسائية لمراقبة مدى التزام المواطنين والمنشآت بأوامر الدفاع من حيث تلقي لقاحات كورونا، وارتداء الكمامة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكداً أن اللجان ستحرر مخالفات بحق غير الملتزمين بأوامر الدفاع.

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