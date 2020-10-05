إغلاق 30 منشأة ومخالفة 77 مواطناُ لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، عن أبرز مخرجات جولات فرق الرقابة والتفتيش على مدى الالتزام بأمر الدفاع (11)، في جميع محافظات المملكة.

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وأشارت إلى أن أبرز مخرجات جولات الرقابة ليوم أمس الأحد، تمثلت بزيارة 2728 منشأة، جرى إغلاق 30 منها، إضافة إلى مخالفة 77 مواطناً و213 منشأة.



وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين، العمل، الصحة، البيئة، السياحة والآثار والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.

المصدر - بترا



