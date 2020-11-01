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الأحد، 01-11-2020 12:38 م

إغلاق 4 محطات تحلية في الزرقاء

تعبيرية


الوكيل الاخباري- أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء خلال اليومين الماضيين، 4 محطات تحلية مياه، فيما أنذرت 11 محطة تحلية مياه أخرى.

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وبين مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة،اليوم الاحد، أن اغلاق المحطات جاء بسبب وجود فطريات في المياه المستخدمة، وهو مخالف لمعايير قانون الصحة العامة.


وأكد انه لن يتم اعادة فتح تلك المحطات الا بعد التأكد من سلامة العينات وخلوها من الفطريات.


واضاف إن الانذارات التي وجهت لـ11 محطة تحلية، جاءت بسبب مخالفتها للاشتراطات والمعايير اللازمة لمياه الشرب.


وقال إن الكوادر الصحية في القسم قامت بإنذار 18 محل كوفي شوب، بسبب مخالفتها لأوامر الدفاع وتقديمها للأراجيل بصورة مخالفة للقوانين، ويأتي إنذارها تحت طائلة الاغلاق في حال تكررت تلك المخالفات.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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