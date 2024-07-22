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الإثنين، 22-07-2024 04:04 م

إغلاق 4 محطات محروقات وتحويل 5 أخرى للنائب العام خلال النصف الأول من العام

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الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، إغلاقها 4 محطات محروقات، وتحويل 5 محطات و4 صهاريج للنائب العام، إضافة إلى إنذارها 5 منشآت تجارية لتلاعبها بكميات أصناف العبوات المعبأة مسبقاً خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وبحسب بيانات المؤسسة، تحققت كوادر المؤسسة من 10 آلاف مضخة وقود، وقرابة 4700 أسطوانة غاز منزلي، في إطار جهودها لحماية حقوق المواطنين والحرص على مطابقة أوزان الأسطوانات ودقة عدادات مضخات الوقود. وقالت المؤسسة إنها فحصت خلال جولاتها الفجائية والدورية على محطات المحروقات أكثر من 600 عينة للتحقق من مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية، وفحصت نحو 540 عينة من البواخر القادمة إلى المملكة عبر ميناء العقبة، للتحقق من مطابقة المشتقات النفطية لمتطلبات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الخاصة بها، قبل السماح لها بالرسو وإفراغ حمولاتها.

 

وفي قطاع الموازين والعبوات المعبأة مسبقاً، تحققت المؤسسة من 1450 ميزانا وقبانا أرضيا، فيما وصل عدد أصناف العبوات المعبأة مسبقاً المتحقق منها إلى 1100 صنف. كما تحققت المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي من 9550 عداد سيارة أجرة "تاكسي"، واستقبلت 229 شكوى واردة على محطات وصهاريج المحروقات والأوزان والموازين وأدوات القياس.

 

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم التردد في إبلاغها بأي شكوى حول صحة قراءات أجهزة القياس مثل عدادات مضخات الوقود أو الموازين أو عدادات التاكسي وغيرها، على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد 065301243، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني للمؤسسة إضافة إلى منصة "بخدمتكم".



 




 

 


 

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