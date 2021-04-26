إغلاق 4 منشآت في عمان

الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر أمانة عمان الكبرى أمس الأحد 4 منشآت نتيجة لمخالفاتها الصحية والمهنية.



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ونفذت كوادر الأمانة ، وفق التقرير اليومي لمراكز التفتيش وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه ، 722 زيارة مجدولة، انذرت خلالها 85 منشأة، وحررت 11 مخالفة غير مرتبطة بأوامر الدفاع.

وقام فريق الطوارئ و مراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية و بالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي ، بجولات مشتركة على الباعة المتجولين و أسفرت عن عدد زيارات البسطات 83، عدد المخالفات 2 ، كمية الاتلاف الميداني 4289 لتر ، عدد البسطات التي تم إزالتها 79.

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