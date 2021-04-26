الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار مرتقب بعودة صلاة التراويح في مساجد الاردن

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

وزير الاعلام يكشف عن اجراءات جديدة حال تحسن الوضع الوبائي

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إغلاق 4 منشآت في عمان

وزير الصحة يوضح حول زيادة الحوافز المالية للكوادر الطبية

مطالبة بالغاء حظر الجمعة وبدء الحظر الجزئي منتصف الليل

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

شكوى من نقص المياه عن جبل المريخ بعمان

الإثنين، 26-04-2021 02:48 م

لمخالفاتها الصحية

إغلاق 4 منشآت في عمان

انا


الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر أمانة عمان الكبرى أمس الأحد 4 منشآت نتيجة لمخالفاتها الصحية والمهنية.

اضافة اعلان
 

ونفذت كوادر الأمانة ، وفق التقرير اليومي لمراكز التفتيش وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه ، 722 زيارة مجدولة، انذرت خلالها 85 منشأة، وحررت 11 مخالفة غير مرتبطة بأوامر الدفاع.

 

وقام فريق الطوارئ و مراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية و بالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي ، بجولات مشتركة على الباعة المتجولين و أسفرت عن عدد زيارات البسطات 83، عدد المخالفات 2 ، كمية الاتلاف الميداني  4289 لتر ، عدد البسطات التي تم إزالتها  79.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202119152121978802636

قرار مرتقب بعودة صلاة التراويح في مساجد الاردن

12202016113255304829761

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

4202125141913387068670

وزير الاعلام يكشف عن اجراءات جديدة حال تحسن الوضع الوبائي

وزارة التربية والتعليم

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

42021102280543705814

مطالبة بالغاء حظر الجمعة وبدء الحظر الجزئي منتصف الليل

وز

شبهة فساد بالملايين وإحالة مسؤولين في وزارة المياه إلى القضاء

أخبار متعلقة
1618920046782

فرق أمانة عمان تنذر منشآت وتزيل بسطات مخالفة

1

فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة

420219133412462193983

إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار

1220201123529533071166

فرق الأمانة التفتيشية توجه 77 انذاراً لمنشآت مخالفة

72b4a77a-73ca-4298-b532-096dd8e13134

الصحة : مؤشرات نرصدها يومياً تدل على تحسن الوضع الوبائي

2202126155951201867083

محافظ العاصمة لـ الوكيل : تعميم أمني ومخالفة مغلظة على من يخالف أوامر الدفاع