إغلاق 40 منشأة في 3 محافظات

الوكيل الإخباري- أغلق محافظو العاصمة والعقبة وجرش، الثلاثاء، 40 منشأة منها 38 مقهًى في العاصمة عمّان وواحد في العقبة جراء تقديمها الأرجيلة للزبائن ومنشأة تجارية في جرش، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لاوأمر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

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وقال المحافظون، إن لجانا مختصة من المحافظات والأجهزة الأمنية نفذت جولات تفتيشية في مناطق مختلفة من المحافظات المذكورة على محلات، حيث تبين للجان وجود هذه المقاهي والمنشآت المخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وإغلاق المحال وتوقيف مالكيها.



وأكد المحافظون أن الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

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