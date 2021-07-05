إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

الوكيل الإخباري -

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أغلقت فرق التفتيش في وزارة العمل 5 منشآت استناداً لأمر الدفاع رقم 26، وذلك لعدم التزام العاملين لديها بوضع الكمامة وكذلك لعدم التزامها ببروتوكولات إجراءات العمل الصادرة عن الوزارة والمعتمدة من وزارة الصحة وبعدم التزامها بتعيين مراقب وقاية صحية.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن فرق التفتيش قامت بزيارتها الأولى لهذه المنشآت وتم مخالفتها بغرامة مقدارها 500 دينار لمخالفتها أمر الدفاع رقم 26 وعدم التزامها ببروتوكولات إجراءات العمل الصادرة عن الوزارة.وأضاف أنه بعد أن تبين لفرق التفتيش في زيارتهم الثانية لهذه المنشآت استمرارها بعدم التزام بالتدابير والاشتراطات الصحية اللازمة الواردة في أمر الدفاع رقم 26 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع قررت إغلاقها.وأشار إلى أن مدة إغلاق هذه المنشآت سيكون لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى دفعها غرامة مقدارها ألف دينار وأن تثبت التزامها ببروتوكولات إجراءات العمل وأمر الدفاع رقم 26.