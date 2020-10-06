إغلاق 54 منشأة غير ملتزمة بأوامر الدفاع في إربد

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، الثلاثاء، إغلاق ومخالفة 54 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الصحية والتباعد الجسدي، إضافة إلى مخالفة 75 مواطنا لم يتقيدوا بارتداء الكمامات خلال حملة أمنية لضبط المخالفين لأوامر الدفاع الاثنين.



وأضاف العتوم في تصريح صحفي أن هذه الحملة جاءت بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والرقابية على المنشآت التجارية المختلفة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع وحفاظا على السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفشي الجائحة.

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وشدد على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي ومسافات الأمان، إضافة إلى منع إقامة أي تجمعات أو التجمهر، قائلا إنه "سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين".



