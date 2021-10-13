إغلاق 7 محطات تحلية مياه شرب في الزرقاء منذ بداية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر قسم صحة وبيئة مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء 7 محطات تحلية مياه منذ بداية الشهر الحالي، لمخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.

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وقال مدير المديرية خالد عبد الفتاح، الأربعاء، إنه جرى تحويل مالكي تلك المحطات للمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددا على أنه لن يعاد فتح تلك المحطات إلا بعد مطابقة العينات للمعايير الصحية اللازمة لمياه الشرب، ووفقا لقانون الصحة العامة.



وأضاف أن كوادر القسم جمعت منذ مطلع الشهر الحالي 1273 عينة من محطات تحلية المياه الخاصة ومصانع المياه لإخضاعها إلى مختلف الفحوصات المخبرية وتبين أن 38 عينة غير مطابقة للمواصفات الصحية اللازمة.



وأشار إلى أنه تم مخالفة 14 محطة وإنذار 89 محطة أخرى.



وأكد أن كوادر القسم تعمل على مدار 24 ساعة لأخذ العينات من محطات التحلية ومصادر المياه المختلفة العامة والخاصة لفحصها والتأكد من مطابقتها لمواصفات مياه الشرب الصحية

