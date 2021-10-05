إغلاق 764 منشأة بعد مخالفة أمر الدفاع رقم 32

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، إغلاق 764 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع رقم 32، وذلك حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.



وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021، في تموز/يوليو الماضي، الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا لقاح كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.



وألزم أمر الدفاع العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.



ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذه رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.



وتغلق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

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