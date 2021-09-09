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الخميس، 09-09-2021 08:47 م

إغلاق 83 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع 32

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الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا من بداية الشهر وحتى اليوم 499 مخالفة.اضافة اعلان


ووفقا لبيان اليوم الخميس، فقد تم تحرير 9 مخالفات لمنشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و395 مخالفة لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد و4 مخالفات لعدم تعيين مراقب صحي في المراكز التجارية.

كما تم اغلاق 83 منشأة لمخالفتها امر الدفاع رقم 32 والذي ينص على اغلاق المنشأة في حال ضبط أحد العاملين غير متلقي الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد 19 او تخلف عن موعد الجرعة الثانية او عدم احضار فحص pcr ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الاحد والخميس من كل أسبوع (سند احمر)، وتغلق المنشأة لمدة أسبوع في حال كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة اسبوعين في حال تكررت المخالفة.  

 




 

 


 

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