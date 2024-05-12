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الأحد، 12-05-2024 12:01 م

إفتتاح فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024 بجامعة العلوم التطبيقية

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الوكيل الاخباري- رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، فعاليات أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي الثامن (2024)، تحت عنوان -الموروث الوطني - National Heritage - والتي جرى عقدها بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة الراعي الرسمي والمستضيف الحصري لفعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024 .

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وشارك في الأولمبياد ما يقارب (1300) طالب وطالبة من المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالنظامي الأجنبي والوطني من جميع دول العالم.


وقال الدكتور محافظة خلال الافتتاح أن هذا الأولمبياد والذي يجتمع به آلاف الطلبة المشاركين من جميع دول العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم ضمن رؤية تعليمية واحدة، يمثل الحدث الأهم على الخارطة التعليمية والأبرز من نوعه في مجال اللغة الإنجليزية على المستوى الإقليمي والعالمي لفئة الشباب.


وأضاف أن الأولمبياد تأتي للدلالة على الاهتمام باللغة الانجليزية بطريقة معاصرة غير تقليدية بهدف تعزيز وصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية باللغة الإنجليزية واكتساب مهارات العمل الجماعي وخدمة المجتمع و البحث العلمي والمسرح، وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني.


وأكد المدير العام لأولمبياد اللغة الانجليزية الدكتور ماجد الحمد بأن الهدف الأسمى من أولمبياد اللغة الإنجليزية هو دمج ثقافات الشعوب المختلفة ضمن رؤية تعليمية واحدة لتوطيد القواسم المشتركة وكسر القوالب الفكرية والمحددات التقليدية.

 




 

 


 

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