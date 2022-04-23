إفطارات خيرية وتوزيع كسوة العيد في إربد

الوكيل الاخباري - اقامت وزيرة التنمية الاسبق خولة العرموطي، اليوم السبت، حفل افطار لأكثر من 150 يتيما في منطقة كفريوبا غرب إربد.



وقامت العرموطي بتوزيع كسوة العيد والهدايا على الأيتام بحضور عدد من الناشطين الاجتماعيين، كما جرى توزيع 500 طرد غذائي على الأيتام من خلال لجنة زكاة بلدة حكما في لواء قصبة إربد.



من جهة، أخرى نظمت جمعية جناح الرحمة بالتعاون مع مركز زها الثقافي في إربد حفل إفطار جماعي للأيتام بحديقة طارق بن زياد بحضور مندوب رئيس بلدية اربد الكبرى عضو المجلس البلدي رائد المحافظة، ووزير النقل السابق المهندس انمار الخصاونة.

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