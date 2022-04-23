الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

تأخيرات على رحلات جوية قادمة ومغادرة لمطار الملكة علياء بسبب الغبار

إفطارات خيرية وتوزيع كسوة العيد في إربد

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحتفل بذكرى تأسيسها الـ56

الامن : نتابع جريان سيول عبر الحدود الشمالية ونهيب بالجميع عدم المغامرة

تعليق دوام مدارس بسبب الظروف الجوية - اسماء

الإدارة المحلية تحذر من سيول وفيضانات قد تداهم هذه المناطق

إربد : ورشة تناقش أساليب الإجابة عن الأسئلة الدينية للأطفال

توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

روسيا تعلن عن خسائرها البشرية جراء غرق السفينة الحربية موسكفا

النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

السبت، 23-04-2022 11:54 م

إفطارات خيرية وتوزيع كسوة العيد في إربد

w


الوكيل الاخباري - اقامت وزيرة التنمية الاسبق خولة العرموطي، اليوم السبت، حفل افطار لأكثر من 150 يتيما في منطقة كفريوبا غرب إربد.

وقامت العرموطي بتوزيع كسوة العيد والهدايا على الأيتام بحضور عدد من الناشطين الاجتماعيين، كما جرى توزيع 500 طرد غذائي على الأيتام من خلال لجنة زكاة بلدة حكما في لواء قصبة إربد.

من جهة، أخرى نظمت جمعية جناح الرحمة بالتعاون مع مركز زها الثقافي في إربد حفل إفطار جماعي للأيتام بحديقة طارق بن زياد بحضور مندوب رئيس بلدية اربد الكبرى عضو المجلس البلدي رائد المحافظة، ووزير النقل السابق المهندس انمار الخصاونة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تأخيرات على رحلات جوية قادمة ومغادرة لمطار الملكة علياء بسبب الغبار

w

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحتفل بذكرى تأسيسها الـ56

ww

الامن : نتابع جريان سيول عبر الحدود الشمالية ونهيب بالجميع عدم المغامرة

وزارة التربية والتعليم

تعليق دوام مدارس بسبب الظروف الجوية - اسماء

f

الإدارة المحلية تحذر من سيول وفيضانات قد تداهم هذه المناطق

420221712353947941660

إربد : ورشة تناقش أساليب الإجابة عن الأسئلة الدينية للأطفال

أخبار متعلقة
420222114813108551045

إطلاق مبادرة كسوة عيد في الطفيلة

42022921484771837079

مركز زها الثقافي ينظم حفل افطار للأيتام في الطفيلة

البلقاء

مأدبة إفطار للأيتام في البلقاء التطبيقية

w

وزير الأشغال يجدد التأكيد على تعزيز التشاركية مع نقابة المقاولين

w

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

220221919321962762919

فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن