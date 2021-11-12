إقالة مقدمي المعلومات المغلوطة عن الأردن في اكسبو دبي 2020

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاستثمار انهاء عقد شركة الاستقبال التي تم التعاقد معها في الجناح الاردني باكسبو دبي ٢٠٢٠ فور حدوث الاخطاء التي ارتكبها موظفي هذه الشركه المتواجدين في الجناح الاردني



يذكر أنه خلال قيام احدى المحطات الفضائية المحلية بجولة داخل المعرض قدم أحد منظميها معلومات مغلوطة عن الأردن إذ قال أن رام الله من المدن الأردنية ، فيما ذكر الآخر أن الشريف حسين بن علي انطلق بالثورة العربية الكبرى من سوريا.

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