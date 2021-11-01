إقامة أول حظيرة لإيواء الكلاب الضالة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الاثنين، بإجراءات إقامة أول حظيرة مخصصة لإيواء الكلاب الضالة في محافظات الجنوب.



وقال رئيس لجنة البلدية نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة، إنّ بلدية الطفيلة باشرت إجراءاتها لتسييج نحو 200 دونم قرب مكب النفايات الصلبة لتحويلها إلى حظيرة لإيواء الكلاب الضالة وذلك في إطار سعي البلدية لإيجاد حلول تضمن عدم قتل الكلاب أو تسميمها أو إزعاجها للمواطنين.

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