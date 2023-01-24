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الثلاثاء، 24-01-2023 06:27 ص

إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة بعد عصر اليوم

مسجد


الوكيل الاخباري - تقام بعد عصر الثلاثاء، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة بحسب ما أفادت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وقالت الوزارة في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن إقامة الصلاة تأتي حرصا على إحياء سنة المصطفى "صلى الله عليه وسلم "في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر.


ودعا الخلايلة مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة لأداء صلاة الاستسقاء.
ودعت الوزارة في بيان صحفي، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة والذكر ورد المظالم إلى أهلها، والصوم والتضرع والخشوع إلى الله تعالى طلبا للغيث.


 




 

 


 

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