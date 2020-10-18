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الأحد، 18-10-2020 12:42 م

إقامة كرفانات لفحص كورونا في العقبة

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الوكيل الإخباري- وضعت مديرية صحة محافظة العقبة اليوم الأحد، كرفانات خاصة لفرق التقصي الوبائي، وذلك بهدف جمع المسحات من المخالطين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

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واكد مدير الشؤون الصحية في العقبة الدكتور صائب أبو عبود، أنه جرى تركيب 3 كرفانات في 3 مناطق شملت مركز صحي العقبة الشامل، ومركز صحي القويرة الشامل، ومركز صحي البلد القديم، لمساعدة فرق التقصي الوبائي في فحص المخالطين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ولجميع المؤسسات العامة والخاصة، نظرا لخصوصية مدينة العقبة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والحدودية.


 




 

 


 

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