الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية تعزي بضحايا التدافع في الهند

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد لكمين محكم ضد قوة إسرائيلية بالشجاعية

التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة امتحان رياضيات التوجيهي

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

نقابة الأطباء تعلن عن وظيفة شاغرة

نائب الملك يزور وزارة الداخلية ويترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية

أبو حمزة: سنعامل أسرى الاحتلال بهذه الطريقة

طائرات F16 وأسلحة مدفعية وهاون.. تفاصيل "زئير الأسود" بالمنطقة العسكرية الشمالية اليوم

الامن العام يكشف حقيقة فيديو اطلاق النار على شخص ويهيب بالمواطنين

الأربعاء، 03-07-2024 10:23 م

إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل بلواء الكورة

1720030754917


الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية دير أبي سعيد، عادل بني عيسى، إنه جرى الاتفاق على إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل في لواء الكورة التابعة لبلدية دير أبي سعيد.

اضافة اعلان


وأضاف بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من وزارة السياحة جال في منطقة أم النمل بحضور مديرة مديرية سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة وجري الاتفاق على إنشاء مرافق خدماتية في المنطقة.


وأوضح أن وزارة السياحة ستستملك بعض الأراضي في المنطقة بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد، لإقامة مرافق خدماتية في منقطة أم النمل والتي تعتبر وجهة سياحية مهمة للمواطنين المحليين والعرب.


وبين أنه ستتم إقامة حمامات عامة في المنطقة، بالإضافة إلى أكشاك لتوفير الخدمات لقاصدي المكان، بالإضافة لتشجيع الاستثمار السياحي في المنطقة.


وشدد بني عيسى على أن بلدية دير أبي سعيد مهتمة جدًا بتوفير الخدمات لجميع المناطق السياحية التابعة لحدود البلدية، حيث توجد العديد من المناطق الساحية في حدود البلدية وأشهرها منطقة أم النمل والتي أصبحت مقصدًا للسياح العرب في فصل الربيع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720031534086

الخارجية تعزي بضحايا التدافع في الهند

IahRhSO1m7lw7vPsTpI7PkjjCUqhFecXxtEWCg2Q

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

M63A8879

التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة امتحان رياضيات التوجيهي

1720015027438

حوارية في السلط حول قانون الانتخاب

file (14)

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

56f3f7620736c9c5a0c8a5419b897294

نقابة الأطباء تعلن عن وظيفة شاغرة

أخبار متعلقة
1719780718437

مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

مبنى بلدية اربد الكبرى

بلدية إربد تزيل مخالفات واجترار كهرباء

648afe6fec09a

مخالفات لحظائر بيع الأضاحي في بلديتي غرب إربد وبني عبيد

1718483478419

بلديات ومؤسسات تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال العيد

69121_11_1574358428

إربد: حركة تجارية متوسطة قبيل عيد الأضحى

1718224957212

بلدية غرب إربد تنهي استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك