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الأحد، 16-01-2022 01:12 م

إقبال اعتيادي على شراء الخبز والحلويات خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي إن إقبال المواطنين على شراء الخبز والحلويات من المحال اعتيادي ولم تشهد أي تهافت أو اكتظاظات عليها.

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وأضاف الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، أن المواطنين باتوا يكتفون بشراء حاجتهم الأساسية من الخبز لمدة يوم أو يومين على الأكثر على عكس السلوك الشرائي الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية.

 

وأشار إلى أن الإقبال على الحلويات كان مثل الأيام السابقة للمنخفض الجوي، كما أن الطلب عليها يزداد في الشتاء مقارنة مع الصيف.

 

وبيّن الحموي أن المطاحن تعمل على مدار الساعة وتم تزويد جميع المخابز في الطحين والمواد الأولية بكميات تكفي حاجتها لعدة أيام.

 

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي لمادة القمح يكفي الأردن لمدة 16 شهرا.

 

وتتأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، فيما سادت الأجواء الباردة جدا عموم المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.

 




 

 


 

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