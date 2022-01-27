الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 03:57 م

إقبال خجول على السوق المركزي خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - أكد مدير السوق المركزي كساب الشخانبة أن الإقبال على السوق كان خجولا بسبب المنخفض الجوي.

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وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكميات الواردة إلى السوق اليوم الخميس كانت قليلة وذلك لوجود معيقات على الطرق التي تؤدي إلى السوق.

 

وأضاف أن الأسعار كانت مماثلة للأسعار يوم أمس الأربعاء.

 

وأشار الشخانبة إلى تعامل الجهات المعنية مع الأحوال الجوية بكل طاقتها وعملت على فتح الطرق داخل السوق وإدامة العمل فيه.

 

وتأثرت المملكة مساء أمس الأربعاء بمنخفض جوي من أصل قطبي، حيث شهدت خلاله مناطق واسعة سقوط زخات منتظمة من الثلوج بدأت على ارتفاعات فوق 1000 متر وصولا إلى مناطق 600 متر، فيما وصلت سماكات الثلوج في بعض المناطق فوق 30 سم.

 




 

 


 

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