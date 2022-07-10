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الأحد، 10-07-2022 05:45 م

إقبال متوسط على شراء الأضاحي في عجلون

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الوكيل الاخباري - تشهد حركة شراء الأضاحي في محافظة عجلون، حالة إقبال متوسط وسط شكاوى من ارتفاع أسعارها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأكد مواطنون أن هناك ارتفاعا ملحوظا على أسعار بيع الأضاحي البلدية والمستوردة في أول أيام عيد الأضحى المبارك مقارنة مع العام الماضي.

وقال المواطن عبد الله الشويات، إن أسعار الأضاحي هذا العام تراوحت بين 175 و 220 دينارا للخروف المستورد، وبين 190 و250 دينارا للخروف البلدي.

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