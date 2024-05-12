إقبال مشهود على أجنحة دور النشر الأردنية في معرض الدوحة للكتاب

الوكيل الاخباري- تشهد أجنحة دور النشر والتوزيع الأردنية المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب بنسخته الـ 33 التي افتتحت الخميس الماضي، اقبالاً كبيراً من كافة شرائح ومرتادي المعرض.

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وقال مسؤولون وقائمون على عدد من الدور النشر الأردنية المشاركة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن أجنحة دور النشر الأردني تستقطب أعدادا متزايدة من رواد وزوار المعرض، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تحظى بها معظم دور النشر والتوزيع في الأردن لدى الجمهور العربي من حيث تميزها بالمؤلفات والمطبوعات المتخصصة، مقارنة مع غيرها من أجنحة دور النشر العربية الأخرى المشاركة في المعرض، فضلا عن مواكبتها لأحدث مستويات وجودة الطباعة التي باتت تمثل سمة أساسية ورئيسية في الكتاب أو المؤلف الصادر عن أي من دور النشر الأردنية.



ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تستمر عشرة أيام، 45 دار نشر وتوزيع، تجسّد التنوع الثقافي الذي يشهده عالم الطباعة والتوزيع.



وتعرض دور النشر الأردنية أحدث الإصدارات والمؤلفات والترجمات التي تغطي مختلف مجالات وتخصصات النشر، مثل الروايات وقصص الأطفال والكتب العلمية والأكاديمية والأدبية، وكتب الذكاء الاصطناعي، وكتب التاريخ والتراث والثقافة.



وأكد مسؤولو أجنحة دور نشر أردنية أن هناك شريحة واسعة من الجمهور العربي الذين يزورون معرض الدوحة الدولي للكتاب، تنتظر فترة انعقاد المعرض كل عام من أجل الاطلاع على محتويات الأجنحة الأردنية فقط، لأن تلك الشريحة تعلم مدى اهتمام دور النشر الأردنية وتميزها بإصدارات ومؤلفات معينة مثل الكتب الموجهة لطلاب العلم والكتاب الأكاديمي، وأيضا كتب الأطفال.



وأوضحوا أن زوار أي معرض للكتاب تحتضنه أي دولة عربية، باتوا يدركون اليوم مدى أهمية مشاركة دور النشر الأردنية، ومدى تميزها وتفردها بالكثير من الامتيازات التي تجعل الكتب والمؤلفات الصادرة عنها، مطلوبة أكثر من أي كتاب آخر صادر عن أي دار نشر عربية أخرى، هذا ما يتعلق بالجانب المتعلق بقيمة محتوى هذه الكتب، لكن هناك جانب أخر يتعلق بمستوى جودة الطباعة والذي لا يقل أهمية عن مستوى قيمة محتواه.



وأكدوا أن المنافسة بين دور النشر العربية لم تعد مقتصرة اليوم على مجال وعناوين المؤلفات فقط، بل تعداها إلى مستوى جودة الطباعة وتصميم الكتاب، حيث إن هذه العوامل مجتمعة، تشكل عوامل جذب قوية، ومجال للمنافسة الشديدة تصب في معظمها في الوقت الراهن لصالح دور النشر والتوزيع الأردنية، كونها تجمع بين كل هذه العوامل في الكتاب الواحد الصادر عنها مهما كان مجاله وموضوع محتواه.