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السبت، 17-09-2022 12:45 م

إقبال ملحوظ على تظليل السيارات بعد رفع النسبة إلى 50%

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة وجود إقبال ملحوظ على تظليل زجاج السيارات بعد قرار السماح برفع نسبة التظليل إلى 50%.

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وقال أبو رحمة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب مراعاة نسبة التظليل او الانعكاس  الاصلية على زجاج السيارات قبل إضافة الجلاتين الجديد لتجنب مخالفة القرار.


وأضاف أن زجاج السيارات الجانبي يأتي بنسبة محددة من التظليل تتراوح بين 10-40%، لافتا إلى ضرورة قياس نسبة التظليل قبل زيادتها.


وأشار أبو رحمة إلى أن أسعار التظليل في السوق المحلي تعتمد على العرض والطلب وتختلف بحسب الأنواع وبين محل زينة سيارات وآخر وحسب النسبة بين 10-50% إذا كانت السيارة بلا جلاتين أو قرر مالكها إزالتها ووضع جلاتين جديد.


وبيّن أن السماح بالتظليل مهم لسائقي المركبات وخاصة في فصل الصيف والموجات الحارّة وكانوا يطالبون به باستمرار خلال السنوات الماضية قبل أن يتم السماح به.


وكانت مديرية الأمن العام قررت خلال الفترة الماضية تعديل نسبة تظليل زجاج المركبات الجانبي (الأمامي والخلفي)، لتصبح بنسبة 50% بدلا من 30%، شريطة أن يكون غير عاكس لأشعة الشمس.

 




 

 


 

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