إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية.



كما أقر المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الخميس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير اللغة العربية وآدابها وماجستير اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس هندسة العمارة/ تطبيقي والتحريك والوسائط المتعددة/تطبيقي والتصميم الجرافيكي/ تطبيقي والتصميم الداخلي/ تطبيقي والهندسة المدنية وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية وآدابها وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها و بكالوريوس وماجستير اللغة الإنجليزية/الترجمة وبكالوريوس اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وآدابهما وتربية الطفل ومعلم الصف والكيمياء والرياضيات والصحافة والإعلام الرقمي وماجستير الصحافة والإعلام وبكالوريوس الصحافة والإعلام الترويجي والإذاعة والتلفزيون وبكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال وبكالوريوس المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية وتكنولوجيا مالية والتسويق وذكاء الأعمال وتحليل البيانات في جامعة البترا. وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس علم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وهندسة البرمجيات والصيدلة وماجستير العلوم الصيدلانية وبكالوريوس التغذية والحقوق في جامعة البترا وماجستير إدارة التمريض في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس تكنولوجيا التصوير والاشعاعي وتكنولوجيا التخدير والانعاش في جامعة الإسراء، والحقوق وماجستير القانون العام في جامعة الشرق الأوسط، والقانون وعلم القانون في الجرائم الإلكترونية في جامعة جدارا، وبكالوريوس الإسعاف الفوري وتقنيات الإطفاء والإنقاذ في كلية الدفاع المدني، فيما أقر المجلس استمرارية الاعتماد العام لكلية الدفاع المدني/ كلية جامعية متوسطة.

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