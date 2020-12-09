الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار لمجلس الوزراء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرارات جديدة من مجلس التعليم العالي حول الجامعات

قرار لوزير العمل معن القطامين

روسيا: 559 وفاة و 26190 إصابة بكورونا

البحرين: تسجيل 183 إصابة بكورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المدانات

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة عمان المروعة

جريمة تهز العقبة والأمن يكشف التفاصيل

وزير الصحة : اتصالات مكثفة لإحضار لقاح كورونا بكانون الثاني

الأربعاء، 09-12-2020 05:02 م

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3202016104314214850096


الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير الترجمة في جامعة اليرموك، وبكالوريوس الهندسة المدنية والعلوم الحياتية والكيمياء والرياضيات في جامعة الحسين بن طلال، وماجستير الرياضيات في جامعة الحسين بن طلال.

اضافة اعلان

كما أقر المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس هندسة البرمجيات وعلم الحاسوب في جامعة العلوم التطبيقية، وبكالوريوس علم الحاسوب، وعلوم المعلومات في جامعة الحسين التقنية، وبكالوريوس الهندسة المدنية وهندسة العمارة والهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك، والاذاعة والتلفزيون، والتصميم الداخلي في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، وبكالوريوس إدارة الأعمال، وريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ونظم المعلومات المحاسبية، ونظم المعلومات الإدارية، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة إربد الأهلية.

 

فيما وافق المجلس على منح شهادة ضمان الجودة لكلية الحقوق في جامعة الإسراء، واستمرارية الاعتماد العام لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية وبالطاقة الاستيعابية العامة المقرة سابقا والبالغة 2402 طالب، واقر المجلس المجالات المعرفية ومعايير الاعتماد الخاص لتخصص، تكنولوجيا الصخر الزيتي برنامج الدبلوم المتوسط.

 

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات تكنولوجيا الصخر الزيتي، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة برنامج الدبلوم المتوسط في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

1220208205432512311368

قرارات جديدة من مجلس التعليم العالي حول الجامعات

ش

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الهنغاري

1

حملة توعوية من مخاطر كورونا

12202069580960935858

قرار لوزير العمل معن القطامين

1120202819543475663904

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المدانات

أخبار متعلقة
1607412310316

البلقاء التطبيقية الأولى محليا بهذا المجال

3202017215340642987402

مطالب بخفض رسوم الجامعات الرسمية والخاصة

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

اعلان هام من التعليم العالي إلى الطلبة الدارسين في الخارج

B-1

تصريح هام حول عودة الطلبة للجامعات

3202016104314214850096

البدء باستقبال طلبات المنح والقروض في الجامعات

420201125429562347287

هام لطلبة الجامعات حول التعلم عن بعد