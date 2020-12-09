إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير الترجمة في جامعة اليرموك، وبكالوريوس الهندسة المدنية والعلوم الحياتية والكيمياء والرياضيات في جامعة الحسين بن طلال، وماجستير الرياضيات في جامعة الحسين بن طلال.

اضافة اعلان



كما أقر المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس هندسة البرمجيات وعلم الحاسوب في جامعة العلوم التطبيقية، وبكالوريوس علم الحاسوب، وعلوم المعلومات في جامعة الحسين التقنية، وبكالوريوس الهندسة المدنية وهندسة العمارة والهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك، والاذاعة والتلفزيون، والتصميم الداخلي في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، وبكالوريوس إدارة الأعمال، وريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ونظم المعلومات المحاسبية، ونظم المعلومات الإدارية، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة إربد الأهلية.

فيما وافق المجلس على منح شهادة ضمان الجودة لكلية الحقوق في جامعة الإسراء، واستمرارية الاعتماد العام لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية وبالطاقة الاستيعابية العامة المقرة سابقا والبالغة 2402 طالب، واقر المجلس المجالات المعرفية ومعايير الاعتماد الخاص لتخصص، تكنولوجيا الصخر الزيتي برنامج الدبلوم المتوسط.



ووافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات تكنولوجيا الصخر الزيتي، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة برنامج الدبلوم المتوسط في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا.



