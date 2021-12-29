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إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الأربعاء، 29-12-2021 06:38 م

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات البكالوريوس في أصول الدين، والفقه وأصوله، وماجستير العقيدة، والحديث، والتفسير، والفقه وأصوله، والقضاء الشرعي، والدراسات الإسلامية، والدكتوراه في العقيدة، والحديث، والتفسير، والقضاء والسياسة الشرعية، في الجامعة الأردنية.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات البكالوريوس في الرياضيات، والكيمياء الصناعية، والعلوم الطبية والمخبرية، وماجستير الرياضيات في جامعة مؤتة، وبكالوريوس اللغة العربية في جامعة إربد الأهلية، والشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة عمان العربية، فيما وافق المجلس على الاعتـماد الخاص لتخصص دبلوم المتوسط في قياس وتشخيص اضطرابات التوحد في كلية الأميرة ثروت/ كلية جامعية متوسطة خاصة.

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