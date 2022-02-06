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الأحد، 06-02-2022 08:20 م

إقرار نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية لسنة 2022.

ويأتي النِّظام لغايات تمكين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات التي تحدِّدها التَّشريعات المتعلِّقة بعمله.

وبموجب النِّظام، سيتمّ وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام المركز، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيميَّة فيه، وأساليب الاِّتصال والتَّنسيق فيما بينها.

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