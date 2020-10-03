إقرار نظام المعلومات والرقابة البيئية لسنة 2020

الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، يوم الخميس، نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات لسنة 2020 .

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وأوجب النظام على المنشآت التي تنتج أكثر من 100 طن سنويا من النفايات غير الخطرة، وأي كمية من النفايات الخطرة، بالتسجيل في نظام المعلومات لإدارة النفايات والحصول على رقم تعريف بيئي وتقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن أنشطة ادارة النفايات. وبموجب النظام ستتولى وزارة البيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير وتشغيل أنظمة المعلومات لإدارة النفايات الخاصة بها، وتسجيلها وتصنيفها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها واتاحتها وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وتتولى الوزارة رصد نوعية المياه والعصارة في المكبات وأخذ العينات اليدوية من الآبار الجوفية والمياه السطحية بشكل دوري وإدخال نتائج الفحوصات على النظام وفقا للآليات والإجراءات الفنية المتبعة، إضافة لرصد الإنبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة الناجمة عن مكبات النفايات.



