الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

قطر تتجاوز 148 ألف جرعة معززة من لقاحات كورونا

بريطانيا تسجل 161 وفاة و51342 إصابة بكورونا

إقرار نظام معدِّل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا

خالد عربيات مفوضاً متفرغاً في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الملك يحضر جانبا من اجتماعات العقبة

الأشغال تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية السائدة

وفاة طفل خلال لعبه في منزله بجرش

تحذيرات من الأمن العام بشأن الحالة الجوية

الأربعاء، 08-12-2021 06:44 م

إقرار نظام معدِّل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على شمول المناطق التنموية بقراره السَّابق، المتعلِّق بالخصومات على رسوم التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضلات الطُّرق.

وبموجب القرار فقد تمّ تمديد منح الخصم على أثمان فضلات الطُّرق المترتِّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021م.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2021م، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المترتِّبة على أصحاب العمل، من خلال تخفيض رسوم تصاريح العمل، بما ينعكس على كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا

الخصاونة

خالد عربيات مفوضاً متفرغاً في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

4

الملك يحضر جانبا من اجتماعات العقبة

122021572126615858595

الأشغال تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية السائدة

مديرية الامن العام

تحذيرات من الأمن العام بشأن الحالة الجوية

أخبار متعلقة
1220214172828434557841

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

11202128145213661187181

مجلس الوزراء يقرِّر إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكِّر لعملهم

261969083_260285422799837_4556393382008570019_n

الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.. تفاصيل

1120212216545848524898

الخصاونة يخاطب الهيئة المستقلة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمَّان

رئاسة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء