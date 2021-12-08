إقرار نظام معدِّل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على شمول المناطق التنموية بقراره السَّابق، المتعلِّق بالخصومات على رسوم التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضلات الطُّرق.



وبموجب القرار فقد تمّ تمديد منح الخصم على أثمان فضلات الطُّرق المترتِّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021م.



وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2021م، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المترتِّبة على أصحاب العمل، من خلال تخفيض رسوم تصاريح العمل، بما ينعكس على كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة.

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