إقرار نظام معدل لنظام اللجان الطبية العسكرية

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان الطبيَّة العسكريَّة لسنة 2022م.



ويأتي النِّظام نظراً لإخضاع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة الذين جُنِّدوا بعد تاريخ 1/1/2003م لقانون الضَّمان الاجتماعي، ولتحديد آليَّة عرض العسكريين على اللَّجنة الطبيَّة المُشتركة العُليا، وبيان كيفيَّة اتِّخاذ القرارات المتعلِّقة بهذه الفئة وفق مفاهيم قانون الضَّمان الاجتماعي.

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