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الأربعاء، 02-03-2022 05:01 م

إقليم البترا تُبرم اتفاقية لتقديم عروض تاريخية في الموقع الأثري

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الوكيل الاخباري - أبرمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الأربعاء، اتفاقية لتقديم عروض تاريخية في البترا.

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ووقع الاتفاقية في البترا عن السلطة، رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات.


وقال الفرجات إن السلطة تسعى إلى تطوير نوعية الخدمات المقدمة لزوار محمية البترا الأثرية بما يتناسب مع مكانتها على خارطة السياحة العالمية وبما يخدم تطوير المنتج السياحي وتعزيز منافسته على المستويين الإقليمي والدولي.


وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم عروض تراثية وتاريخية تمثل فترات زمنية مختلفة من تاريخ محمية البترا وبحد أدنى ثلاث مرات يومياً، بما يعكس المظهر الحضاري لمدينة البترا.


وأشار الفرجات إلى أنه لغايات ضبط وعكس الصورة الحضارية والحقيقية للحضارات المتعاقبة على مدينة البترا، سيجري الاستعانة بخبراء آثاريين مختصين للإشراف على العروض المقدمة داخل المحمية.

 


 




 

 


 

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