إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن جميع الطرق من وإلى البترا سالكة، وأن آليات السلطة والجهات المعنية قد قامت بفتح الطرق التي أغلقها تراكم الثلوج، إضافة إلى رش الملح عليها لمنع انزلاق المركبات.

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وأشار الفرجات إلى أن السلطة تعاملت مع عدد من المواطنين والزوار كانت قد انقطعت بهم السبل بسبب إغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة البترا ووادي موسى وجرى تأمينهم إلى مكان مناسب بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.



وأضاف الفرجات أن حركة السياحة تجري في المدينة بشكل طبيعي واعتيادي إعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.



وكانت مرتفعات لواء البترا قد شهدت منذ مساء أمس تساقطا للثلوج وبسماكات متفاوتة.