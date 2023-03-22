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الأربعاء، 22-03-2023 04:32 م

إقليم البترا : خطة رقابية على الأسواق في رمضان

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الوكيل الإخباري - باشرت سلطة إقليم البترا بتنفيذ خططها الرقابية على الأسواق استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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وقال متصرف لواء البترا، بندر الزبن، إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان اتخذت المتصرفية جملة ترتيبات و إجراءات تنسيقية مع وزارتي الصناعة و التجارة، والصحة، ومؤسسة الغذاء والدواء لتكثيف جولات اللجان التفتيشية على الأسواق و المحال التجارية في مناطق اللواء، للرقابة على الأسعار، والتقيد بالمعايير الصحية للحفاظ على الصحة العامة.


و أضاف الزبن أنه ستقام بطولة كرة قدم رمضانية بالتنسيق مع وزارة الشباب من 23 حتى 30 من الشهر الحالي بمشاركة عدد من الفرق الرياضية في اللواء.


وأضاف أنه جرى التنسيق مع المجلس الأمني لمتابعة التقيد ببلاغ رئيس الوزراء للحفاظ على انتهاك حرمة الشهر الفضيل و اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، و تكثيف توزيع دورات السير و النجدة في الأماكن التي تشهد اكتظاظا مروريا للتسهيل على المواطنين و إدامة حركة المرور بكل سهولة و يسر .


وأشار إلى التنسيق مع سلطة إقليم البترا بخصوص إدامة خدمات الأماكن العامة والمتنزهات، خلال ساعات ما بعد الإفطار و صلاة التراويح.

 




 

 


 

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