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الأربعاء، 28-12-2022 09:50 م

إقليم البترا والأرصاد الجوية تبحثان تطوير منظومة الرصد الجوي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات اليوم الأربعاء، في مدينة البترا مع مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب تطوير منظومة الرصد الجوي ومحطات الرصد واستحداث محطات جديدة تخدم الجانبين لتعزيز منظومة الإنذار المبكر.

وقال الفرجات إن السلطة على استعداد لإنشاء محطات رصد جوية جديدة في مكان مناسب ضمن منطقة إقليم البترا، مضيفا أن السلطة تعمل على صيانة نظام الإنذار المبكر بشكل دوري وتوفر حوالي 9 محطات رصد منها ما يعمل على قياس ارتفاع كمية المياه.

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