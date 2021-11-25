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الخميس، 25-11-2021 05:39 م

إقليم البترا والتربية توقعان اتفاقية لاستحداث مركز تنمية مجتمع محلي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لاستحداث مركز تنمية مجتمع محلي في مبنى مدرسة دلاغة القديم.

ووقع الاتفاقية عن سلطة إقليم البترا رئيس مجلس المفوضين بالإنابة، الدكتور خليل أبو حمور، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية، الدكتورة نجوى قبيلات.

وقالت قبيلات، إن الوزارة تحرص دوماً على تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات كافة التي تعنى بالمجتمعات المحلية، مؤكدة أهمية دور المدرسة الريادي باعتبارها مصدر إشعاع للمجتمع.

وأشارت إلى مجالات التعاون القائمة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدعم المدارس في الإقليم، والمساهمة في نقل الطلبة إثر دمج المدارس، وتنظيم المراكز الصيفية، والمساهمة في تنظيم مؤتمر التعليم المهني والتقني في المنطقة، معربة عن شكر الوزارة لسلطة الإقليم على تعاونها الدائم مع الوزارة.

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