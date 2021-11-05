إقليم البترا يستقبل نواب ملتقى البرلمانيات

الوكيل الاخباري - زارت النواب المشاركات في ملتقى البرلمانيات المقام في لواء البترا اليوم الجمعة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة النائب مياده شريم، وكان في استقبالهم رئيس السلطة الدكتور سليمان الفرجات ومفوض البنية التحتية المهندس ماجد الحسنات.



وقدم الفرجات نبذة عن سلطة اقليم البترا النشأة والتأسيس ودورها في إدارة الإقليم سياحياً وتنموياً من خلال أعمال البنية التحتية والفوقية وتطويره بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة لكافة تجمعات الإقليم الستة، وتشجيع الإستثمار.

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