إقليم البترا يكّرم جمعيات تعاونية فازت بجائزة وزارة التخطيط

الوكيل الاخباري -

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كرمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، ثلاث جمعيات تعاونية في لواء البترا حصلت على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في جائزة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لأفضل جمعية تعاونية، ولأفضل مشروع متميز.وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن السلطة لم تألو جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم المالي والمعنوي، كما تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمعيات في اللواء، مؤكداً أهمية التشاركية والعمل يداً بيد للنهوض بالبترا وأبنائها وتوسيع قاعدة المنتفعين من عائدات السياحة.