إلحاق 10 مسنين بدور رعاية لكبار السن آذار الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر آذار الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وبحسب التقرير فقد تم تسليم 10 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبال 38 طلبا لأسر راعية بديلة، وأجريت 29 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 20 طفلا.

كما تم استقبال 10 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 10 مسنين، وأجريت 24 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، وانذار 4 مراكز لذوي الاعاقة، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 760 زيارة تتبعية.