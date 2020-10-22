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الخميس، 22-10-2020 01:13 م

إلغاء إجراءات الشراء الخاصة بتنفيذ مشروع تلفريك عجلون

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الوكيل الإخباري- قررت دائرة العطاءات الحكومية، الخميس، إلغاء إجراءات الشراء الخاصة بتنفيذ مشروع تلفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية.

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وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، خلف الهميسات، إن قرار إلغاء عطاء إجراءات الشراء الخاصة بتلفريك عجلون، لاجتذاب عدد أكبر من المناقصات.


وأضاف الهميسات، أنه سيتم طرح العطاء مجددا قبل نهاية الشهر الحالي.


وكان الهميسات قد أعلن في شباط، أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ستفتتح المشروع مع منتصف شهر حزيران/ يونيو لعام 2021.


وينفذ المشروع بكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين دينار، ويشمل تركيب خط تلفريك بعدد 40 عربة قابلة للزيادة مستقبلاً إلى 60، تبلغ سعة العربة 8 ركاب.



 




 

 


 

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