إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر حدود العمري

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية ان الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر مركز حدود العمري تعتبر ملغاة اعتبارا من صباح يوم بعد غد الاثنين الموافق للسابع عشر من الشهر الحالي.

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واشار وزير الداخلية، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" إلى ان الغاء الاستثناءات جاء بعد جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا والتي ساهمت في تسهيل دخول المواطنين والزوار القادمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي إلى الأردن عبر مركز حدود العمري ومنها إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من مطعوم فيروس كورونا أو انقضاء (14) يوماً على تلقي الجرعة الأولى منه (ما عدا مطعوم سينو فارم) يشترط تلقي الجرعتين .



وشدّد على إبراز فحص (PCR) نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول علما بأن هذه الشروط تطبق دون الحاجة إلى للتسجيل عبر المنصة الألكترونية أو إجراء فحص( PCR) على الحدود .