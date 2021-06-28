إلغاء الحظر الليلي عن هذه المناطق اعتبارا من الخميس

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب " الوكيل الإخباري " ، تساؤلات حول المناطق التي سيتم إلغاء الحظر الجزئي الليلي فيها ، يوم الخميس القادم .

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ووفق المرحلة الثانية للخطّة الحكومية ، فإن منطقة "المثلث الذهبي" تشمل العقبة ، وادي رم ، والبترا ، ضمن شروط معينة .

ويهدف هذا الإجراء الحكومي ، لتنشيط الحركة السياحية في موسم الصيف ، بعد تحسّن الوضع الوبائي الراهن ، وانخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



ومن الشروط التي سيتم العمل بها ، تلقي جرعتي لقاح كورونا ، أو مرور 21 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو فحص PCR سلبي قبل72 ساعة من القدوم إلى منطقة "المثلث الذهبي" ، وفق خطة الحكومة التي أعلنت عنها في وقت سابق .

وسيبدأ العمل بالمرحلة الثانية من الخطة الحكومية "، اعتبارا من الخميس ، بحيث سيتمّ تعديل ساعات الحظر الليلي، حيث سيكون عند الساعة 12 للمنشآت والواحدة بعد منتصف الليل للأفراد.



