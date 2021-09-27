الإثنين 27-09-2021
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الإثنين، 27-09-2021 07:14 م

إلغاء الموافقات لدخول الأردنيين إلى سوريا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إنه بعد التوصية الأمنية باستئناف حركة الأردنيين إلى سوريا فلم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة من وزارة الداخلية لأي مواطن أردني يرغب بالمغادرة إلى سوريا.

وأضاف الفراية لقناة المملكة: “التقييم الأمني بأن الوضع مستقر في الجانب السوري حاليا ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سوريا الأمر الوحيد الذي توقف في السابق عند تراجع الوضع الأمني هو حركة الأردنيين إلى سوريا لكن الحركة من سوريا إلى الاردن تمت كما هي في المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الداخلية السوري.”

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