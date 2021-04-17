إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

الوكيل الإخباري - طالب عدد من النشطاء بإلغاء حظر الساعة الـ 7 مساءً والسماح للمواطنين بالتجول إلى الساعة التاسعة مساءً كحد أدنى .
وتصدر وسم #إلغاء_حظر_الساعة الـ 7 عبر منصة تويتر،اليوم السبت في المملكة بحسب رصد " الوكيل الإخباري " وعبّر النشطاء عن مدى استيائهم ورفضهم للحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة .
وأشار النشطاء إلى إن الحظر لا فائدة منه ،وإن المواطنين بحاجة إلى التنقل سيرا على الأقدام لقضاء حوائجهم .
وأضافوا أن حظر يوم الجمعة يؤثر سلبا على التجار، ويعود عليهم بخسائر فادحة.
وكانت قد قررت الحكومة الأردنية تمديد حظر التجول الليلي إلى منتصف شهر أيار المقبل ، حيث يبدأ حظر التجول الليلي من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا من كل يوم.
هديتوا حيل الشعب وجوعتوه— Lama (@Lama59681392) April 17, 2021
وحرمتوه من لذة الشهر المبارك قطعتوا ارزاق الناس وخربتوا بيوتهم#الغاء_الحظر_الجزئي
#الغاء_حظر_الجمعة#الغاء_حظر_ال7
اقسم بالله لو انهم يفحصو الشعب نفسيا الا يلاقوه نسبة الاكتئاب كبيره قرفنا خلص بكفي #الغاء_حظر_ال7— جمعه بن حمد النعيمي (@Jordanx89150842) April 17, 2021
مين فاهم الفرق بين الفجر والمغرب يوم الجمعة وبقية أيام الأسبوع#الغاء_الحظر_الجزئي#الغاء_حظر_ال7#الغاء_حظر_الجمعة— ...عابر سبيل...Aaber Sabeel...😎🤔 (@Aaber_Sabeel_1) April 17, 2021
عناد و تصلب حكومي فقط لا غير .. لا فائدة مرجوه منه ... #الغاء_حظر_ال7— mamAg (@MdouhAG) April 17, 2021
محشورين في عنق زجاجة !— مـ ح مود.•|M (@mahmoud_hjj) April 17, 2021
#الغاء_حظر_ال7
والله اني قرفت حالي مشان الله الغوه حظر الساعة 7 #الغاء_حظر_ال7— هاشم بن طريف (@htareef) April 17, 2021
لو الحظر اثبت انه فعال و عالاقل نصف حل للمشكلة لتسابقت الدول الاخرى على تطبيقه، لكن التخبط وقرارات غير مدروسة بدقة واضحة جدا، وبعدين؟ #الغاء_حظر_ال7— iRay (@RaghadMuaz) April 17, 2021
الغاء حظر يوم الجمعه بشكل كامل و تمديد الحظر مسائي الى ٩حكومات رشيده تسمع صوت موطن اما انا لازلت اعتقد انه حظر سياسي اكثر من انه وقائي خاصه في شهر رمضان ودليل على ذلك في الفتره ارتفاع فيها الحالات وصل عدد فحوصات اليوميه الى ٤٥الف و هي ايام لا يتجوز ٢٥الف فحص بيوم #الغاء_حظر_ال7— محمد (@mohmmed_alrosan) April 17, 2021
أعتقد بأنه آن الأوان ل #الغاء_حظر_ال7 وحتى إلغاء كل أشكال الحظر وخصوصآ في شهر رمضان المبارك— احمد محمد محمد (@ahmadmaqm82) April 17, 2021
عالاقل خلونا نمشي و نطلع بدون سيارات نشم هوا نحرك جسمنا نهضم الي اكلناه عالفطور يعني هاد اضعف الايمان يا حبايبي ! #الغاء_حظر_ال7— Sajidah Walid Al Shamaileh (@Sajidah33) April 17, 2021
#الغاء_حظر_ال7— sajedah al-rababah (@sajedahalrababa) April 17, 2021
وبالمره #الغاء_حظر الجمعه لانه ما اله داعي خاصه بالصيام