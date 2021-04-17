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السبت، 17-04-2021 10:39 ص

إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

حظر


الوكيل الإخباري - طالب عدد من النشطاء بإلغاء حظر الساعة الـ 7 مساءً والسماح للمواطنين بالتجول إلى الساعة التاسعة مساءً كحد أدنى .

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وتصدر وسم #إلغاء_حظر_الساعة الـ 7 عبر منصة تويتر،اليوم السبت في المملكة بحسب رصد " الوكيل الإخباري " وعبّر النشطاء عن مدى استيائهم ورفضهم للحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة .


وأشار النشطاء إلى إن الحظر لا فائدة منه ،وإن المواطنين بحاجة إلى التنقل سيرا على الأقدام لقضاء حوائجهم .


وأضافوا أن حظر يوم الجمعة يؤثر سلبا على التجار، ويعود عليهم بخسائر فادحة.


وكانت قد قررت الحكومة الأردنية تمديد حظر التجول الليلي إلى منتصف شهر أيار المقبل ، حيث يبدأ حظر التجول الليلي من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا من كل يوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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