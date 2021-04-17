إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

الوكيل الإخباري - طالب عدد من النشطاء بإلغاء حظر الساعة الـ 7 مساءً والسماح للمواطنين بالتجول إلى الساعة التاسعة مساءً كحد أدنى .

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وتصدر وسم #إلغاء_حظر_الساعة الـ 7 عبر منصة تويتر،اليوم السبت في المملكة بحسب رصد " الوكيل الإخباري " وعبّر النشطاء عن مدى استيائهم ورفضهم للحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة .



وأشار النشطاء إلى إن الحظر لا فائدة منه ،وإن المواطنين بحاجة إلى التنقل سيرا على الأقدام لقضاء حوائجهم .



وأضافوا أن حظر يوم الجمعة يؤثر سلبا على التجار، ويعود عليهم بخسائر فادحة.



وكانت قد قررت الحكومة الأردنية تمديد حظر التجول الليلي إلى منتصف شهر أيار المقبل ، حيث يبدأ حظر التجول الليلي من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا من كل يوم.



وحرمتوه من لذة الشهر المبارك قطعتوا ارزاق الناس وخربتوا بيوتهم

#الغاء_حظر_الجمعة#الغاء_حظر_ال7 هديتوا حيل الشعب وجوعتوهوحرمتوه من لذة الشهر المبارك قطعتوا ارزاق الناس وخربتوا بيوتهم #الغاء_الحظر_الجزئي April 17, 2021

اقسم بالله لو انهم يفحصو الشعب نفسيا الا يلاقوه نسبة الاكتئاب كبيره قرفنا خلص بكفي #الغاء_حظر_ال7 April 17, 2021

عناد و تصلب حكومي فقط لا غير .. لا فائدة مرجوه منه ... #الغاء_حظر_ال7 April 17, 2021

لو الحظر اثبت انه فعال و عالاقل نصف حل للمشكلة لتسابقت الدول الاخرى على تطبيقه، لكن التخبط وقرارات غير مدروسة بدقة واضحة جدا، وبعدين؟ #الغاء_حظر_ال7 April 17, 2021

الغاء حظر يوم الجمعه بشكل كامل و تمديد الحظر مسائي الى ٩حكومات رشيده تسمع صوت موطن اما انا لازلت اعتقد انه حظر سياسي اكثر من انه وقائي خاصه في شهر رمضان ودليل على ذلك في الفتره ارتفاع فيها الحالات وصل عدد فحوصات اليوميه الى ٤٥الف و هي ايام لا يتجوز ٢٥الف فحص بيوم #الغاء_حظر_ال7 April 17, 2021

أعتقد بأنه آن الأوان ل #الغاء_حظر_ال7 وحتى إلغاء كل أشكال الحظر وخصوصآ في شهر رمضان المبارك April 17, 2021