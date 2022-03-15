إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

الوكيل الإخباري - ألغت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش نظام التناوب في 62 مدرسة من أصل 100 مدرسة، وفقا لمدير التربية والتعليم في جرش باسم عضيبات.

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وقال عضيبات، الثلاثاء، لـ"المملكة"، إنّ إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة بعد تحقيق شروط التباعد والسلامة العامة من أصل 100 مدرسة كانت تدرس على نظام التناوب.



وأضاف، أن 48 مدرسة ما تزال تدرس على نظام التناوب، حيث إنّ 90٪ من هذه المدارس مستأجرة.



"151 مدرسة حكومية في جرش تضم 50 ألف طالبا"، حسب العضيبات.



وأشار، إلى أن المديرية تعمل على إلغاء نظام التناوب في جميع مدارس جرش من خلال خطة ستعمل على إعدادها المديرية تضمن فيها تحقيق الاشتراطات الصحية.



فيما يتعلق بتلقي لقاح فيروس كورونا، بين عضيبات، أن 3800 معلم ومعلمة تلقوا اللقاح المضاد لكورونا؛ باستثناء 13 معلما لم يتلقوا اللقاح بسبب ظروفهم الصحية وحصلوا على تقارير طبية من الجهات المختصة.





