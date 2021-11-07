إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطيرين فجر اليوم

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن قوة أمنية نفذت فجر اليوم عملية نوعية في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان لإلقاء القبض على مطلوب خطير ومسلح متهم بـ (21) طلب قضائي بقضايا تجارة وترويج المواد المخدرة وإطلاق عيارات نارية على المواطنين والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومقاومة والاعتداء على الموظفين.

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مضيفا ان العملية نفذت اليوم بعد أن قامت الأجهزة الأمنية المختصة وعلى مدار اسابيع بوضع خطة أمنية مُحكمة مبنية على معلومات استخبارية أكدت وجود المطلوب المتواري عن الأنظار منذ مدة في أحد المنازل في البادية الوسطى .



مشيرا أنه وفور وصول القوة للموقع حاول المطلوب الفرار وتم التعامل معه وفقاً لقواعد الاشتباك والسيطرة وإلقاء القبض عليه وتفتيش المكان ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعملة أجنبية مزيفة تعود للشخص نفسه

اضافة الى القاء القبض على عدد من الأشخاص المطلوبين المتواجدين برفقة الشخص الرئيسي.



واشادت مديرية الأمن العام بتعاون المواطنين ونبذهم لأفعال أولئك الخارجين عن القانون مما ساعد في اتمام العملية .

