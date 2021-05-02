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الأحد، 02-05-2021 11:14 م

إلقاء القبض على خمسة مروجين للمواد المخدرة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وشرطة مادبا وبعد جمع المعلومات حول مكان وجود عدد من الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم في جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة في محافظة مأدبا،قد تم تحديد مكان وجودهم جميعاً داخل المنزل الذي يستخدمونه لممارسة نشاطاتهم الجرمية وجرت مداهمتهم . 
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وأكد الناطق الإعلامي ان المداهمة افضت لالقاء القبض على المشتبه بهم الخمسة وبتفتيش مكان وجودهم ضُبط حوالي (8) آلاف ونصف حبة مخدرة و(100) غرام من مادة الكريستال المخدرة وكميات من مادة الحشيش المخدرة وأدوات تستخدم لبيع المواد المخدرة اضافة الى سلاح ناري (مسدس) وكمية من الذخيرة ، وجرى توديع القضايا الى مدع عام محكمة امن الدولة .

 




 

 


 

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