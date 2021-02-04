الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-02-2021 10:59 م

إلقاء القبض على سارقة مصاغات ذهبية في عمان

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان موزع مجوهرات تقدم بشكوى لبحث جنائي العاصمة قبل ايام حول تعرضه لسرقة مصاغات ذهبية من قبل سيدتين اثناء وجوده داخل احد محال المجوهرات في منطقة جبل الحسين (ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي).
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وأكد الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكنت شعبة بحث جنائي العاصمة من تحديد هوية السيدتين اللتين قامتا بالسرقة وجرى القاء القبض على احداهما واعترفت بالتحقيق معها بارتكاب السرقة بالاشتراك وضُبط بحوزتها مجموعة من المصاغات الذهبية فيما البحث ما زال جارياً عن المشتبه بها الاخرى.

 




 

 


 

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