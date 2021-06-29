إلقاء القبض على قاتل أحد الأشخاص في محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه وفي مساء امس تبلغت غرفة العمليات الرئيسة في مديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لاحد الاشخاص ملقاة على جانب احدى الطرق في منطقة الظليل في محافظة الزرقاء، حيث تحركت كوادر البحث الجنائي ومديرية الشرطة والمختبر الجنائي للمكان وتبين بعد الكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي والمدعي العام انها تعود لشخص ثلاثيني وقد تعرض للخنق وللطعن في مناطق مختلفة من جسده مما ادى الى وفاته .واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من قسم بحث جنائي الزرقاء ومديرية شرطة الزرقاء تولوا التحقيق بالقضية وباشروا بجمع المعلومات حولها حيث تمكنوا وبزمن قياسي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وأُلقي القبض عليه بعد تحديد مكانه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة على اثر خلافات شخصية سابقة، وما زال التحقيق جارياً تمهيداً لتحويله للمدعي العام.