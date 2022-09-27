إلى الأردنيين .. لا تسجلوا بهذه الروابط

الوكيل الإخباري - نفى مصدر في صندوق المعونة الوطنية، اليوم الثلاثاء صحة الروابط التي تنتشر على التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، عن صرف 100 دينار للأردنيين.

اضافة اعلان

ويستفيد من المكرمة الملكية السامية 107 الاف أسرة وبمبلغ اجمالي يصل إلى 11 مليون دينار.

وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن هذه الروابط هدفها اختراق بيانات المواطنين، داعياً إلى عدم فتحها أو التعامل معها.

وسبق أن نفت وزارة التنمية الاجتماعية صحة روابط تدعي صرف مبالغ مالية لمساعدة الأسر الفقيرة في المملكة.

الرابط: https://twitter.com/rhcjo/status/1574649601000366082?s=48&t=rYLJz9BZwtiuWOYND28nDg





